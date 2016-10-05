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Kupada radikal karar

FIFA Başkanı , 2026’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak takım sayısının 32’den 48’e yükselmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kupada radikal karar
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026'daki Dünya Kupası için kafasındaki formatı açıkladı. Infantino'nun planına göre finallere 48 takım iştirak edecek. Ancak gruplarda yine 32 takım yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planına göre turnuvaya gidecek takımlardan 16'sı gruplarda oynamayı garantilemiş olacak. Diğer 32'si ise tek maçlık eleme sistemiyle mücadele edecek.

PARTİYE 48 EKİP GELİYOR
Buradan gelen 16 takım direkt gruplara giden 16 ile birleşip mevcut 32 takımlı formata tamamlanmış olacak. FIFA Başkanı bu durumu, "Partiye 48 takım gidecek ama Dünya Kupası'na yine 32 takım katılacak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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