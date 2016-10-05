Kupada radikal karar

FIFA Başkanı Gianni Infantino,2026'daki Dünya Kupasıiçin kafasındaki formatı açıkladı.Infantino'nun planınagöre finallere 48 takım iştirakedecek. Ancak gruplardayine 32 takım yer alacak.FIFA Başkanı Gianni Infantino'nunplanına göre turnuvayagidecek takımlardan16'sı gruplarda oynamayı garantilemişolacak. Diğer 32'si ise tek maçlıkeleme sistemiyle mücadele edecek.
PARTİYE 48 EKİP GELİYOR
Buradan gelen 16 takım direkt gruplara giden 16 ile birleşip mevcut 32 takımlı formata tamamlanmış olacak. FIFA Başkanı bu durumu, "Partiye 48 takım gidecekama Dünya Kupası'na yine 32takım katılacak. Bunun için çalışmalarımızsürüyor" ifadesini kullandı.
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