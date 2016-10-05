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Kağıt üzerinde daha iyiyiz

Kağıt üzerinde daha iyiyiz
Ukrayna Milli Takımı oyuncularından Ruslan Rotan ve Taras Stepanenko, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. 2 oyuncu, "Kağıt üzerinde Türkiye'den daha iyiyiz. Onlar için çok ciddi bir mücadele olacak. Maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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