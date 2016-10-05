Jose’nin gözü Bruma’da

Süper Lig'de ilk 6 haftayı 14 puanla geçen Galatasaray'da kuşkusuz en fazla ses getiren performanslardan birisine Armindo Bruma imza atıyor... Şu ana kadar takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı katkıda bulunan, ayrıca Avrupa'nın en fazla başarılı dripling yapan oyuncusu olma özelliğini taşıyan Portekizli yıldız, transfer gündemine de oturmuş durumda. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United menajeri Jose Mourinho, vatandaşıyla çok yakından ilgileniyor. Portekizli hocanın geçen sezon Bruma'yı kiralık oynadığı Sociedad'ta da dikkatle takip ettiği, bu sezonki büyük yükselişinin ardından ilgisinin arttığı belirtiliyor. Mourinho'nun genç yıldızla ilgili düzenli istatistik raporu aldığı da vurgulandı.



MAÇ GÖRÜNTÜLERİNİ SÜREKLİ İZLİYOR

Bruma'nın maç görüntülerini de her hafta izleyen Mourinho'nun genel görüşünün çok olumlu olduğu gelen bilgiler arasında. İngiliz basını, Portekizli futbolcunun bu performansının sürmesi halinde M.United'ın sezon sonunda Galatasaray'a ciddi bir teklif sunabileceğini de öne sürdü. Bruma'nın sözleşmsini uzatmak için girişimde bulunan fakat şu ana kadar menajer engelini aşamayan yönetimin, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği öğrenildi.



YARDIMCILARINI GÖNDERECEK

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Armindo Bruma'yı adeta göz hapsine alan Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun önümüzdeki günlerde yardımcılarını İstanbul'a göndereceği öğrenildi. Portekizli hocanın, genç yıldızı çıplak gözle izleyecek olan yardımcılarından çok kapsamlı bir rapor alacağı ve bu raporun transferde belirleyici olacağı belirtiliyor.