İsviçre’de Eren şoku

Pazar günü 2018 Dünya Kupası elemelerinde yarın Portekiz ile karşılaşacak olan İsviçre'ye Eren Derdiyok'tan kötü haber geldi. İsviçre yolculuğu sırasında uçakta 3 defa tuvalete çıkan Galatasaraylı futbolcunun ishal olduğu anlaşıldı. Kampa katılır katılmaz sağlık heyeti tarafından kontrol altına alınan Eren'in Portekiz önünde oynaması şüpheli. Bu durum, teknik direktör Petkovic'i sıkıntıya soktu.