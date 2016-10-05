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İsviçre’de Eren şoku

İsviçre’de Eren şoku
Pazar günü 2018 Dünya Kupası elemelerinde yarın Portekiz ile karşılaşacak olan İsviçre'ye Eren Derdiyok'tan kötü haber geldi. İsviçre yolculuğu sırasında uçakta 3 defa tuvalete çıkan Galatasaraylı futbolcunun ishal olduğu anlaşıldı. Kampa katılır katılmaz sağlık heyeti tarafından kontrol altına alınan Eren'in Portekiz önünde oynaması şüpheli. Bu durum, teknik direktör Petkovic'i sıkıntıya soktu.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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