Hayali hep Fener’di

Van Persie'nin eşi Bouchra, çarpıcı açıklamara imza attı... Fenerbahçe'nin yengesi, "Fenerbahçe'de oynamak Robin'in 14 yıllık hayaliydi. 2002 yılında daha 18 yaşındayken Feneyoord'la Kadıköy'e gelmiş. Taraftarın heyecanını görünce 'Bir gün mutlaka buraya geleceğim' demiş. Robin şimdi bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor" dedi.



ÖNCELİKLE SABIR LAZIM

Bouchra, "Ligde henüz herşey bitmiş değil. Sadece biraz sabır lazım. İnşallah bu sene şampiyonuz... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.