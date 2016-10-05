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Hayali hep Fener’di

Hollandalı yıldız ’nin eşi Bouchra, “Robin 18 yaşındayken F.Bahçe’de oynayacağının hayalini kurdu. İnşallah bu yıl şampiyon olacağız” dedi.

Hayali hep Fener’di
Van Persie'nin eşi Bouchra, çarpıcı açıklamara imza attı... Fenerbahçe'nin yengesi, "Fenerbahçe'de oynamak Robin'in 14 yıllık hayaliydi. 2002 yılında daha 18 yaşındayken Feneyoord'la Kadıköy'e gelmiş. Taraftarın heyecanını görünce 'Bir gün mutlaka buraya geleceğim' demiş. Robin şimdi bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor" dedi.

ÖNCELİKLE SABIR LAZIM
Bouchra, "Ligde henüz herşey bitmiş değil. Sadece biraz sabır lazım. İnşallah bu sene şampiyonuz... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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