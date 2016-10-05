G.Saray’a yeni sezonda üst oynayın

Galatasaray Odebankikinci sponsorlukanlaşmasını yaptı. Sarıkırmızılılar,bahis şirketiNesine.com ileforma sırt reklamıanlaşması yaptı.Galatasaray, buanlaşmadan senelik450 bindolar (1milyon 350 bin TL) kazanacak.
DAHA SERT OYNAYACAĞIZ
Coach Ergin Ataman, bir gazetecinin "Hazırlık maçlarında çok sayı yediniz. Galatasaray'ın maçlarına üst oynanır mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ataman, "Üst oynarsanız alt da bitebilir. Resmi maçlarda savunmalar ağırlık kazanacak. Daha sert oynayacağız" dedi.
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