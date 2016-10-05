G.Saray’a yeni sezonda üst oynayın

Galatasaray Odebank ikinci sponsorluk anlaşmasını yaptı. Sarıkırmızılılar, bahis şirketi Nesine.com ile forma sırt reklamı anlaşması yaptı. Galatasaray, bu anlaşmadan senelik 450 bin dolar (1 milyon 350 bin TL) kazanacak.



DAHA SERT OYNAYACAĞIZ

Coach Ergin Ataman, bir gazetecinin "Hazırlık maçlarında çok sayı yediniz. Galatasaray'ın maçlarına üst oynanır mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ataman, "Üst oynarsanız alt da bitebilir. Resmi maçlarda savunmalar ağırlık kazanacak. Daha sert oynayacağız" dedi.