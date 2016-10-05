Galerici krizi!

Euro 2016'nın üzerinden aylar geçmesine rağmen o dönemde yaşananlar hala gündeme damga vurmaya devam ediyor. Fatih Terim ve Ay- Yıldızlı oyuncuların bazıları arasında yaşanan prim tartışması günlerce konuşulmuş ve bu olaydan sonra bazı oyuncular Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmemişti. Tüm bunlar sıcaklığını korurken yaşananların bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Selçuk İnan'ın bir sohbet sırasında yakın dostu olduğu öne sürülen galerici Erkan Özkaya'ya, "Fatih hoca Emre Belözoğlu'nu kadroya davet edecekti. Ancak araya giren Arda Turan Emre'yi kadroya aldırmadı" dedi. Bunu duyan Erkan Özkaya Selçuk'un bu sözlerini Emre Belözoğlu'na yetiştirdi.
FUTBOLCULAR ARASINDA GERİLİM ARTTI
Olaydan haberi olmayan Emre Belözoğlu Erkan Özkaya'nın bu açıklamaları karşısında büyük bir şok yaşadı. Ardından Arda Turan'ı arayan Emre yıldız futbolcuya, "Nasıl böyle birşey yaparsın. Sen kim oluyorsun da beni engelliyorsun" diyerek sert çıktı. Emre'nin bu telefonuyla neye uğradığını şaşıran Arda Turan bu kez bu haberi sızdıran Selçuk İnan'ı aradı. Arda Turan'ın, "Sen nasıl böyle birşey yaparsın. Sana güvendim ve bunu paylaştım" diyerek bu kez Selçuk'la kapıştı. Böylece futbolcular arasında kavga büyüdü.
ALLAH GONULLERİNE GORE VERSİN
Milli takıma alınmayan Arda Turan çarpıcı açıklamalar yaptı. Barcelonalı oyuncu, "Amacı hayatı boyunca ülke futboluna hizmet etmiş biri olarak, dua ederek takımımıza destek oluyorum. Bizim herhangi bir söylemde bulunmamız milli takım adına mümkün değil. İddialar ortaya atıldı, kendimizi savunmak için konuştuk. 3 ay boyunca prim mevzusu vardı, çıkıp bir şey söylemedik halkımız bize güveniyor diye. Sonra çıktık anlattık. Bir iddia varsa maalesef çıkıp konuşmak zorunda kalıyoruz. İşime konsantre olup, en iyisini vermeyi düşünüyorum. Orası milli görev. Gel derler geliriz, git derler gideriz. Ne yapalım. Herkese, hocamıza da başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin." ifadelerini kullandı.
İNŞALLAH UKRAYNA'YI YENERİZ
Arda Turan, "İnşallah Ukrayna'yı evimizde yeneriz. Çok önemli bir karşılaşma. İnşallah 2 maçtan da alnımızın akıyla 6 puanla çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
ŞİMDİ SÖZ SIRASI FATİH TERİM'DE
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve aday kadrodan bir futbolcu Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 17.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yapacağı basın toplantısı merakla bekleniyor. İmparator'un prim polemiği ile ilgili söyleyecekleri ve kadroya almadığı yıldızlar ile ilgili yorumları yeni bir gündem oluşturabilir.
Galerici krizi!
Selçuk, galerici Erkan Özkaya’ya “Fatih hoca, Emre’yi kadroya alacaktı. Arda aldırtmadı” dedi. Galerici de bunu Emre’ye yetiştirdi... Ortalık birbirine girdi... Emre Belözoğlu, Arda'yı arayıp, yıldız futbolcuyla tartıştı... Emre'nin telefonuyla şok olan Arda, "Sen nasıl böyle bir şey yaparsın" diyerek Selçuk İnan'la kapıştı.
Euro 2016'nın üzerinden aylar geçmesine rağmen o dönemde yaşananlar hala gündeme damga vurmaya devam ediyor. Fatih Terim ve Ay- Yıldızlı oyuncuların bazıları arasında yaşanan prim tartışması günlerce konuşulmuş ve bu olaydan sonra bazı oyuncular Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmemişti. Tüm bunlar sıcaklığını korurken yaşananların bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Selçuk İnan'ın bir sohbet sırasında yakın dostu olduğu öne sürülen galerici Erkan Özkaya'ya, "Fatih hoca Emre Belözoğlu'nu kadroya davet edecekti. Ancak araya giren Arda Turan Emre'yi kadroya aldırmadı" dedi. Bunu duyan Erkan Özkaya Selçuk'un bu sözlerini Emre Belözoğlu'na yetiştirdi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Gazete
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