F.Bahçe'de radikal karar

Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldursun diye büyük maddi fedakarlıklarla transfer edilen Gregory van der Wiel, Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamıyor. İstikrarsız görüntüsü kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
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Dick Advocaat da durumun farkında. Onu kazanmak için sürekli oynatıyor ancak beklenen verimi bir türlü alamıyor. Hollandalı çalıştırıcı, Kasımpaşa maçının ilk devresi sonunda oyundan aldığı vatandaşının, Zorya karşılaşmasında ise 90 dakika kenarda bekleterek bir anlamda "kulağını çekmişti".
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Van der Wiel, son oynanan Osmanlıspor maçının ise 18 kişilik kadrosunda yer almamıştı. 28 yaşındaki sağ bekin, sakat olduğu için başkente götürülmediği yazılıp çizilmişti. Ancak asıl gerçeğin farklı olduğu ileri sürüldü. İddialara göre bu tamamen teknik direktör Dick Advocaat'ın kararıydı.
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Sarı-lacivertli hocanın maç öncesi Wiel'i karşısına alıp, "Bir türlü istediğim seviyeye gelemiyorsun. Sana verdiğim şansları kullanamadın, Osmanlı maçında yoksun. Böyle devam edersen Şener'le devam edeceğim" dediği belirtildi.
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ORALİ ÇOK BOZUK
Gregory van der Wiel'in küçük bir sakatlığı bulunduğu ancak bunun oynamasına engel teşkil etmediği ileri sürüldü. Hollandalı sağ bekin, moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.
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