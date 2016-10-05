Fenerbahçe ile Anadolu Efes 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için bugün karşı karşıya geliyor.
MAÇTA NEFESLER TUTULACAK
Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe 6, Anadolu Efes ise 11. kez kupanın sahibi olmak için mücadele verecek. Karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
F.Bahçe ile A.Efes kupa için sahada
Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası bu gece Ankara’da sahibi buluyor
Fenerbahçe ile Anadolu Efes 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için bugün karşı karşıya geliyor.
Etiketler: Anadolu Efes
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Gazete
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