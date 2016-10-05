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F.Bahçe ile A.Efes kupa için sahada

Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası bu gece Ankara’da sahibi buluyor

F.Bahçe ile A.Efes kupa için sahada

Fenerbahçe ile Anadolu Efes 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için bugün karşı karşıya geliyor.

MAÇTA NEFESLER TUTULACAK
Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe 6, Anadolu Efes ise 11. kez kupanın sahibi olmak için mücadele verecek. Karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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