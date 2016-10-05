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En pahalı takım M.United çıktı!

Transfer rekorları kıran M.United, kadro değeri olarak R.Madrid’i gecti

En pahalı takım M.United çıktı!
Bu sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferler ile rekor kıran İngiliz futbol kulübü Manchester United, kadro değeri olarak Real Madrid'i geride bıraktı.

KADRO DEĞERİ 718 MİLYON EURO
M.United, 718 milyon Euro'luk kadro değeri ile zirvede yer alırken, R.Madrid 2. sıraya geriledi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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