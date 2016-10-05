Emre Mor’dan çok kral hareket!

Emre Mor insanlığıyla da sınıfı geçti... Türk futbolunun yükselen değeri olan A MilliTakımımız'ın genç oyuncusu önceki gün yaptığı örnek davranışla insanlığın ne demek olduğunu herkese gösterdi.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ Emre Mor, Konya'da A Milli Takımımız'ın takım otobüsüne bineceği sırada küçük bir taraftar ağlayarak kendisine seslendi. Emre bu çağrıya kulak verdi ve minik futbolseverle fotoğraf çektirdi. Emre ardından kendisine milli takım tişörtü hediye etti. Emre'nin bu davranışı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken herkes, "Helal olsun Emre Mor" yorumu
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