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’dan çok kral hareket!

takım otobüsüne bineceği sırada ağlayarak kendisine seslenen minik taraftarla fotoğraf çektirip forma hediye etti.

Emre Mor’dan çok kral hareket!
Emre Mor insanlığıyla da sınıfı geçti... Türk futbolunun yükselen değeri olan A Milli Takımımız'ın genç oyuncusu önceki gün yaptığı örnek davranışla insanlığın ne demek olduğunu herkese gösterdi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Emre Mor, Konya'da A Milli Takımımız'ın takım otobüsüne bineceği sırada küçük bir taraftar ağlayarak kendisine seslendi. Emre bu çağrıya kulak verdi ve minik futbolseverle fotoğraf çektirdi. Emre ardından kendisine milli takım tişörtü hediye etti. Emre'nin bu davranışı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken herkes, "Helal olsun " yorumu
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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