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Emenike’nin mesajına ceza kampanyası

F.Bahçeli’nin Nijeryalı yıldızı, hakem Mete Kalkavan’a küfür edilen bir videoyu Twitter’dan paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, Melo’nun aldığı cezayı hatırlatıp, Emenike için de ceza istedi...

Emenike’nin mesajına ceza kampanyası
Fenebahçeli Emmanuel Emenike, "lacivertkanaryaa" isimli bir Instagram hesabının hakem Mete Kalkavan için hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Fakat mesajın içinde Kalkavan'a ağır küfürlerin edilmesi Galatasaraylı taraftarları harekete geçirdi. 2014 yılında Felipe Melo'nun benzer bir mesaj paylaşımı nedeniyle 2 maç ceza aldığını belirten taraftarlar, TFF'ye seslenerek "Emenike'ye de ceza verin" ifadesini kullandı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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