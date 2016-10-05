Emenike’nin mesajına ceza kampanyası

Fenebahçeli Emmanuel Emenike, "lacivertkanaryaa" isimli bir Instagram hesabının hakem Mete Kalkavan için hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Fakat mesajın içinde Kalkavan'a ağır küfürlerin edilmesi Galatasaraylı taraftarları harekete geçirdi. 2014 yılında Felipe Melo'nun benzer bir mesaj paylaşımı nedeniyle 2 maç ceza aldığını belirten taraftarlar, TFF'ye seslenerek "Emenike'ye de ceza verin" ifadesini kullandı.