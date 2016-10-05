Derbi maçta yakalarız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sağlık kontrolleri için ülkesine gitmeden önce oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Galatasaray derbisine kadar olan 4 maçlık periyottan 12 puan çıkarmaları gerektiğini söyleyen Advocaat, "Evimizde Galatasaray derbisini de kazanırsak rakiplerimizi yakalarız. Puna farkına kafanızı takmayın. Siz kendi maçlarınıza odaklanın" dedi. Teknik direktör Advocaat 5 maçlık süreçte Galatasaray derbisi kadar Konya ve Akhisar deplasmanlarının da hayati öneme sahip olduğunu söyledi.



RAKİPLERİMİZİN DE ZOR MAÇLARI VAR

Galatasaray ile aralarında zaten 6 puanlık fark olduğunu dile getiren Advocaat şöyle devam etti:, "Onların da zor maçları var. Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir ile oynayacaklar. Beşiktaş'ın da zor maçları var. Puna kaybedeceklerdir. Fakat biz kazanmalıyız. 5'te 5'lik seriyi başarırsak ilk yarının lideri olmamamız için bir neden göremiyorum. Ama maç maç bakacağız. İlk hedef Alanya"



ALANYA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe Alanya maçının hazırlıklarına başladı. Sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere çift antrenman yapan Fenerbahçe'de milli futbolcular yer almadı.



YİNE ÇALIŞACAKLAR

Fenerbahçe, Alanya maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde gercekleştireceği antrenmanla devam edecek.

