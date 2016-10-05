Dame N’doye forma istedi

Trabzonspor'un Senegalli golcüsü Dame N'doye, milli maç arasından sonra Akhisar maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan forma istedi. Bordo-Mavili takımda forvet oyuncuları henüz gol atmayı başaramadı. 6 haftası geçen ligde golleri Onazi ve Yusuf Erdoğan kaydetti. Dame N'doye idmanlarda çok istekli.