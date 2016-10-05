Trabzonspor'dakötü gidişat, İstanbul'da masayayatırıldı. Zirveye bordo-mavili takımın başkanıMuharrem Usta, AsbaşkanNevzat Aydın ve Teknik DirektörErsun Yanal katıldı.
ARKANDAYIZ
Ersun Yanal'ın Başkan Muharrem Usta ve Asbaşkan Nevzat Aydın ile 1 saat süren toplantısının ardından, "Söz kötü gidişat son bulacak. Artık çıkışa geçeceğiz. Bu takımı toparlayacağım. Herşey kontrolüm altında" ifadelerini kullandı. Usta'nın bu sözler sonrası Yanal'a "Arkandayız hocam" dediği öğrenildi.
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