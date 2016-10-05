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Çıkışa geçeceğiz!

, Nevzat Aydın ve Ersun Yanal İstanbul’da buluştu. Yanal başkana, “Söz aradan sonra çıkışa geçeceğiz” dedi.

Çıkışa geçeceğiz!
Trabzonspor'da kötü gidişat, İstanbul'da masaya yatırıldı. Zirveye bordo- mavili takımın başkanı , Asbaşkan Nevzat Aydın ve Teknik Direktör Ersun Yanal katıldı.

ARKANDAYIZ
Ersun Yanal'ın Başkan Muharrem Usta ve Asbaşkan Nevzat Aydın ile 1 saat süren toplantısının ardından, "Söz kötü gidişat son bulacak. Artık çıkışa geçeceğiz. Bu takımı toparlayacağım. Herşey kontrolüm altında" ifadelerini kullandı. Usta'nın bu sözler sonrası Yanal'a "Arkandayız hocam" dediği öğrenildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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