Caner’e doğum günü partisi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terimyönetimindeki A Milli Takımımız, Ukrayna ileoynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılanantrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniylefizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilenCaner Erkin haricinde aday kadroda yeralan tüm futbolcular katıldı. Dün 28 yaşına girenmilli futbolcu Caner için A Milli Takım kampındaakşam yemeğinin ardından bir kutlama yapıldı.
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