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Caner’e partisi

Caner’e doğum günü partisi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takımımız, Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dün 28 yaşına giren milli futbolcu Caner için A Milli Takım kampında akşam yemeğinin ardından bir kutlama yapıldı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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