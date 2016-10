Aboubakar sisteme Fransız

Beşiktaş' ta tartışılan oyuncu konusunda yönetim teşhisi koydu. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı ve Şenol Güneş'in de katıldığı bir toplantıda Aboubakar'ın durumunu masaya yatırdıkları ortaya çıktı. Yöneticiler yaptığı değerlendirme sonucunda, "Aboubakar çok iyi bir oyuncu. Kaçırdığı gollere bakarak ona kötü oyuncu damgası vurmamız haksızlık olur. Biz onu alırken ince eleyip sık dokuduk. Beşiktaş göbekten oynayan bir takım. Aboubakar Porto'da forma giyerken kanatlardan gelen ortalarla gol buluyordu. Bizim sistemimize uyum sağladığı an onu kimse tutamaz. Yakında herkes onu konuşacak" görüşünde birleşti.



SİSTEMİ ÇÖZDÜĞÜ AN BAŞARILI OLACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Aboubakar hakkında olumlu konuşarak, "Takıma uyumu biraz zaman aldı. Sistemi çözdüğü an ondan en iyi şekilde yararlanacağız. 1 gol atsın gerisi gelir" dedi. Bu arada G.Afrika'da teknik direktörlük yapan Muhsin Ertuğral ise, "Beşiktaş'ın oynamak istediği tarz bu oyuncu için uygun değil. Aboubakar önde baskı kurabilecek, önde oynayabilen hatlar arasında iyi gidip gelen bir oyuncu" dedi.



HENÜZ GOL SİFTAHI YOK

Mario Gomez'in yerine Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar bugüne kadar beklentilerin çok altında kaldı. Kamerunlu futbolcu özellikle Ç.Rizespor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle çok büyük tepki toplamıştı.