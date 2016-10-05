RVP'yi hayata döndürmeyi başaran Dick Advocaat'ın yeni hedefi Aatıf. UEFA kadrosunda ismi yer almayan Aatıf ligde forma giyebilmek için çok çalışıyor. Osmanlıspor maçında 18 kişilik kadroda kendisine yer bulan Faslı futbolcu forma için de için vazgeçmeyecek.
Aatıf’ın pes etmeye hiç niyeti yok
Etiketler: Dick Advocaat
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Gazete
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