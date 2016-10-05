Aatıf’ın pes etmeye hiç niyeti yok

RVP'yi hayata döndürmeyi başaran Dick Advocaat'ın yeni hedefi Aatıf. UEFA kadrosunda ismi yer almayan Aatıf ligde forma giyebilmek için çok çalışıyor. Osmanlıspor maçında 18 kişilik kadroda kendisine yer bulan Faslı futbolcu forma için de için vazgeçmeyecek.