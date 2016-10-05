  1. F.Bahçe'de radikal karar

A Milli Futbol Takımı'nda hedef ilk galibiyet

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, I Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımında hedef ilk galibiyet

Türkiye ile Ukrayna arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. Thorsten Schiffner ve Holger Henschel'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

A , I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Ukrayna ise sahasında İzlanda ile 1-1 berabere kalarak elemelere Türkiye ile aynı başlangıcı yapmıştı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 14:16
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