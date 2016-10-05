A Milli Futbol Takımı'nda hedef ilk galibiyet

Türkiye ile Ukrayna arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. Thorsten Schiffner ve Holger Henschel'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

A Milli Takım, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Ukrayna ise sahasında İzlanda ile 1-1 berabere kalarak elemelere Türkiye ile aynı başlangıcı yapmıştı.