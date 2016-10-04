  1. Selçuk İnan efsanelerin ensesinde

, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Trabzonspor, PFDKya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, 'un, deplasmanda Kardemir Karabükspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürattan" dolayı PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Bursaspor ile Kayserispor'un futbolcusu Samba Sow'un çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Göztepe, Eskişehirspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Şanlıurfaspor'un da PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 19:01
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