Soylu, çiftlerde ilk 100 arasında

MİLLİ tenisçi İpek Soylu, Kadın Tenisçiler Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasında çiftlerde 82. basamağa yükseldi. Son olarak 107. sırada bulunan Soylu, Özbekistan'da düzenlenen Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde ulaştığı şampiyonluğun ardından 82. sıraya çıktı. Böylece İpek Şenoğlu'ndan sonra ilk 100'e giren 2. tenisçi oldu.