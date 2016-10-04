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Soylu, çiftlerde ilk 100 arasında

Milli tenisçi çiftlerde 82. basamağa yükselerek ilk 100 arasına girdi

Soylu, çiftlerde ilk 100 arasında
MİLLİ tenisçi İpek Soylu, Kadın Tenisçiler Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasında çiftlerde 82. basamağa yükseldi. Son olarak 107. sırada bulunan Soylu, Özbekistan'da düzenlenen Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde ulaştığı şampiyonluğun ardından 82. sıraya çıktı. Böylece İpek Şenoğlu'ndan sonra ilk 100'e giren 2. tenisçi oldu.
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