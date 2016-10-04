Sorun prim değil dedikodu

Aşçı, malzemeci, şoför prim almayınca Arda, Caner, Burak bir toplantı yaptı. Caner “Primleri iade edelim” dedi. Arda Terim’e verdi veriştirdi. Futbolcuların tepkisi toplantı ile bitmedi... Her yerde bunun dedikodusu yapılınca olay Terim'in kulağına gitti... Fatih hoca hepsini defterden sildi.
A Milli Takım'da yaşanan kriz her geçen gün başka bir boyut kazanırken, Burak Yılmaz önceki gece "Sorun prim değil" açıklaması yaptı. TakvimBurak'ın sözlerini araştırdı. Prim dışında bambaşka bir bilgiye ulaştı... Euro 2016 primleri dağıtılınca futbolcular, "aşçı, malzemeci, şoför" gibi çalışanların prim alamadığını öğrendi. Arda Turan, Caner ve Burak kendi aralarında bir toplantı yapıp bu konuyu masaya yatırdı. Caner "Madem öyle biz de primleri iade edelim" diye çıkıştı. ArdaTuran'ın da bu toplantıda Terim'i eleştirdiği belirlendi. Hatta futbolcuların tepkisinin sadece bu toplantı ile kalmadığı ve Arda'nın başını çektiği futbolcuların her yerde bu konuyu tartıştığı ve suçlu olarak da Terim'i gösterdikleri öğrenildi.
SEN ZATEN HER YERDE KONUŞUYORSUN! Arda Turan'ın oyunculara "Bu konuyu Fatih hoca ile görüşeceğim" deyip soluğu tecrübeli teknik adamın odasında aldığı belirlendi. Ancak Terim'in Arda'ya "Benimle konuşacak bir şeyin yok. Sen zaten her yerde konuşuyorsun" diye sert çıkıştığı öğrenildi. Terim'in futbolcuların bütün konuşmalarından haberdar olduğu hakkındaki eleştirilerin de tecrübeli hocaya iletildiği belirlendi. Futbolcuların da bu durumdan rahatsız oldukları ve "ispiyoncu" avına çıtıkları iddia edildi.
ARAYA GİRDİLER AMA TERİM AFFETMEDİ! Terim'in bu olaydan dolayı başta Arda Turan olmak üzere bazı futbolcuları defterden sildiği ve Ay-Yıldızlı oyunculara çok öfkeli olduğu öğrenildi. Bu nedenle Fatih Hoca, Rusya ve Hırvatistan kadrosuna çağırmadığı 5 oyuncuyu araya çok önemli isimler girmesine rağmen Ukrayna ve İzlanda maçlarına da davet etmediği belirlendi. Ancak Hasan Ali'nin sakatlanması üzerine Caner'in zorunlu olarak affedildiği bildirildi.
TERİM: PRİM ÇİZELGESİNİBEN BELİRLEMEDİM Milli Takım'daki prim krizi sırasında Fatih Terim'in Ay-Yıldızlı futbolculara "Benim bu konuylayakından uzaktanalakam yok.Çizelgeyi ben değilTFF yönetimi belirledi" dediği öğrenildi. Hatta Terim'in Arda'ya "Sen gitabilerinle bu konuyukonuş. Onlarsana yardımetsin" dediği de gelen haberler arasında. Terim'in bazı TFF yöneticilerini kasettiği bildirildi.
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türkiye futbol federasyonu,fatih terim,futbolcular.... eğer mevzu aşçıya,söföre.diğer görevlilere prim vermeyse ve bunu bir kan davasına dönüştürdüyseniz size yazıklar olsun bunların konuşulması bile yüzbinlerce liranın kazanıldığı futbolda abes madem idari görevlileride düşünüyorsunuz aldığnız primlerden kendi aranızda toplayıp bunlarada yarım elma gönül alma verseydiniz federasyon olsun antrönör olsun futbolcular olsun vereceğiniz üç beş bin lira ne sizi zengin eder nede fakir bu kadar polemiğe girip dargınlık,küşkünlük milli takıma ve yetkililere yakışıyormu?
Kamp otel para kumar duyumları doğruysa yöneten ve oynayanlar çekin gidin adınız dahi duyulmasın.Bu işten gemici inşaatçı vs sahibi oldunuz tuzunuz kuru diye Millet ile alay etmeyin
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