Sorun prim değil dedikodu

A Milli Takım'da yaşanan kriz her geçen gün başka bir boyut kazanırken, Burak Yılmaz önceki gece "Sorun prim değil" açıklaması yaptı. Takvim Burak'ın sözlerini araştırdı. Prim dışında bambaşka bir bilgiye ulaştı... Euro 2016 primleri dağıtılınca futbolcular, "aşçı, malzemeci, şoför" gibi çalışanların prim alamadığını öğrendi. Arda Turan, Caner ve Burak kendi aralarında bir toplantı yapıp bu konuyu masaya yatırdı. Caner "Madem öyle biz de primleri iade edelim" diye çıkıştı. Arda Turan'ın da bu toplantıda Terim'i eleştirdiği belirlendi. Hatta futbolcuların tepkisinin sadece bu toplantı ile kalmadığı ve Arda'nın başını çektiği futbolcuların her yerde bu konuyu tartıştığı ve suçlu olarak da Terim'i gösterdikleri öğrenildi.



SEN ZATEN HER YERDE KONUŞUYORSUN!

Arda Turan'ın oyunculara "Bu konuyu Fatih hoca ile görüşeceğim" deyip soluğu tecrübeli teknik adamın odasında aldığı belirlendi. Ancak Terim'in Arda'ya "Benimle konuşacak bir şeyin yok. Sen zaten her yerde konuşuyorsun" diye sert çıkıştığı öğrenildi. Terim'in futbolcuların bütün konuşmalarından haberdar olduğu hakkındaki eleştirilerin de tecrübeli hocaya iletildiği belirlendi. Futbolcuların da bu durumdan rahatsız oldukları ve "ispiyoncu" avına çıtıkları iddia edildi.



ARAYA GİRDİLER AMA TERİM AFFETMEDİ!

Terim'in bu olaydan dolayı başta Arda Turan olmak üzere bazı futbolcuları defterden sildiği ve Ay-Yıldızlı oyunculara çok öfkeli olduğu öğrenildi. Bu nedenle Fatih Hoca, Rusya ve Hırvatistan kadrosuna çağırmadığı 5 oyuncuyu araya çok önemli isimler girmesine rağmen Ukrayna ve İzlanda maçlarına da davet etmediği belirlendi. Ancak Hasan Ali'nin sakatlanması üzerine Caner'in zorunlu olarak affedildiği bildirildi.



TERİM: PRİM ÇİZELGESİNİ BEN BELİRLEMEDİM

Milli Takım'daki prim krizi sırasında Fatih Terim'in Ay- Yıldızlı futbolculara "Benim bu konuyla yakından uzaktan alakam yok. Çizelgeyi ben değil TFF yönetimi belirledi" dediği öğrenildi. Hatta Terim'in Arda'ya "Sen git abilerinle bu konuyu konuş. Onlar sana yardım etsin" dediği de gelen haberler arasında. Terim'in bazı TFF yöneticilerini kasettiği bildirildi.