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Skrtel ameliyat oldu

Skrtel ameliyat oldu
Feyenoord ile oynanan maçta burnu kırılan Slovak oyuncu dün Ulus'taki Liv Hospital'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Durumu çok iyi tedavisi sürüyor" ifadesini kullandı.
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