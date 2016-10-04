Şenol Güneş’in 2 bankosu: Dusco Tosic&Marcelo

Beşiktaş'ta 6 maçta da şans bulan 4 oyuncu bulunurken Dusco Tosic ve Marcelo bunların tamamında 90'ar dakika görev aldı. Tosic-Marcelo ikilisi, Siyah- Beyazlılar'ın şu ana kadarki maçlarda en istikrarlı oyuncuları olarak dikkat çekti. Cenk Tosun ve Olcay Şahan ise tüm lig maçlarında görev almalarına rağmen, Tosic ve Marcelo kadar süre alamadı.