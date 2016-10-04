  1. Gomez’e tepki arttı
  2. Bizden giden burayı arar

Şenol Güneş’in 2 bankosu: &

Şenol Güneş’in 2 bankosu: Dusco Tosic&Marcelo
Beşiktaş'ta 6 maçta da şans bulan 4 oyuncu bulunurken Dusco Tosic ve Marcelo bunların tamamında 90'ar dakika görev aldı. Tosic-Marcelo ikilisi, Siyah- Beyazlılar'ın şu ana kadarki maçlarda en istikrarlı oyuncuları olarak dikkat çekti. Cenk Tosun ve Olcay Şahan ise tüm lig maçlarında görev almalarına rağmen, Tosic ve Marcelo kadar süre alamadı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar