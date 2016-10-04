  1. İşin sırrı mücadelede

efsanelerin ensesinde

Selçuk İnan efsanelerin ensesinde
Antalyaspor maçında attığı frikik golüyle galibiyette önemli rol oynayan kariyerindeki 11. serbest vuruş golüne ulaştı. Yıldız futbolcu bu alanda, 17 frikik golü olan Cevat Prekazi ve 16 frikik golü olan Gheorghe Hagi'ye bir adım daha yaklaştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar