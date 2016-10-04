Şafak vakti idman... İsyan!

Milli Takım'la ilgili dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sporx'in haberine göre Yaşanan prim krizi sonrası Antalya kampında Fatih Terim'in ABD'li kondisyoner eşliğinde sabahın ilk ışıklarında idman yaptırdığı öğrenildi. Futbolcuların bu idmana büyük tepki gösterdiği ve Arda'nın Terim'e "Tüm takım bu durumdan rahatsız" dediği belirtildi. Euro2016 sırasında bir idmanda Arda'nın Terim hakkında küfürlü bir söz sarfettiği ve tecrübeli teknik adamın bundan da haberdar olduğu iddia edildi. Terim'le Arda'nın arasına giren bir başka krizin nedeninin de bu olduğu vurgulandı.
ERKEN SAATTE ÇALIŞTIRMIŞTI Fatih Terim'in prim krizi sonrasında sabahın köründe idman yaptırdığı ortaya çıktı. ABD'li kondisyoner eşliğinde çalışan Ay-Yıldızlı oyuncuların o dönemde bu duruma büyük tepki gösterdiği ortaya çıktı.
BURAK-TÜMERTARTIŞMASI! Erman Toroğlu prim olayı sonrası Burak ile Tümer Metin'in Milli Takım kampında tartıştığını iddia etmişti. Dün bu olay bir kez daha gündeme geldi. Tümer'in prim için futbolcuların ileri geri konuşmalarını Fatih Terim'e ilettiği ve Burak ile Tümer'in bu yüzden birbirlerini ittikleri iddia edildi.
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masallah bide profesionel diyorlar kendilerine bu devirde kolay yetismiyor futbolcu yetisenleride böyle harciyorlar... hayir insallah.
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