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Sabri şuuutt ve top taçta

Tecrübeli futbolcunun Antalya maçında çektiği ve kale yerine taça giden şut, sosyal medyada günün konusu oldu

Sabri şuuutt ve top taçta
Önceki gün oynanan Antalyaspor maçında Galatasaray formasıyla 450. kez sahaya çıkan Sabri Sarıoğlu birkez daha sosyal medyanın diline düştü... Tecrübeli futbolcunun karşılaşmanın ilk yarısında sağ çaprazdan Antalyaspor kalesine çekmek istediği şut, herkesin şaşkın bakışları arasında taça çıktı.

FIRSAT BU FIRSAT!
Maç sonrası yayınlanan şut grafiğinde Sabri'nin şutunun nasıl taça çıktığı çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Bu grafik bir anda sosyal medyada paylaşım rekorlarına sebep oldu. Sabri'nin taça giden şutunu fırsat bilen sosyal medya kullanıcıları, esprili mesajlarla yıldız oyuncuyu ti'ye aldı.



HALA ŞUT ÇEKEMİYOR!
Atılan mesajlar, Sabri'yi Twitter'da en çok konuşulan isim yaptı. Futbolseverler yaptıkları yorumlarda, "Adam 450. maçına çıkmış, hala şut çekmesini öğrenemedi" ifadesini kullanıldı.

FORMAYI GERİ ALMASI ZOR
Antalyaspor maçının devre arasında Sabri'nin yerine oyuna giren Pedro Cavanda performansıyla alkış topladı. Otoritelere göre Sabri'nin formayı bir daha alması bir hayli zor.

BU YÜZDEN ÇOK SEVİLİYOR
Türkiye'ye ayak bastığı ilk günden bu yana taraftarların sevgilisi haline gelen Lukas Podolski adeta bizden biri gibi davranıyor. Alman yıldız sıcak kanlı davranışları nedeniyle çok seviliyor.
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