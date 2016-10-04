Sabri şuuutt ve top taçta

Önceki gün oynanan Antalyaspormaçında Galatasaray formasıyla450. kez sahaya çıkan SabriSarıoğlu birkez daha sosyal medyanındiline düştü... Tecrübeli futbolcununkarşılaşmanın ilk yarısında sağçaprazdan Antalyaspor kalesineçekmek istediği şut, herkesin şaşkınbakışları arasında taça çıktı.
FIRSAT BU FIRSAT!
Maç sonrası yayınlanan şut grafiğinde Sabri'nin şutunun nasıl taça çıktığı çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Bu grafik bir anda sosyal medyada paylaşım rekorlarına sebep oldu. Sabri'nin taça giden şutunu fırsat bilen sosyal medya kullanıcıları, esprili mesajlarla yıldız oyuncuyu ti'ye aldı.
HALA ŞUT ÇEKEMİYOR!
Atılan mesajlar, Sabri'yi Twitter'da en çok konuşulan isim yaptı. Futbolseverler yaptıkları yorumlarda, "Adam 450. maçına çıkmış, halaşut çekmesini öğrenemedi" ifadesini kullanıldı.
FORMAYIGERİ ALMASI ZOR
Antalyaspor maçının devre arasında Sabri'nin yerine oyuna giren Pedro Cavanda performansıyla alkış topladı. Otoritelere göre Sabri'nin formayı bir daha alması bir hayli zor.
BU YÜZDEN ÇOK SEVİLİYOR Türkiye'ye ayak bastığı ilk günden bu yana taraftarların sevgilisi haline gelen Lukas Podolski adeta bizden biri gibi davranıyor. Alman yıldız sıcak kanlı davranışları nedeniyle çok seviliyor.
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