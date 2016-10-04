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için kritik bekleyiş

Rigobert Song için kritik bekleyiş
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski kaptanlarından Rigobert Song'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Beyin kanamasının ardından hemorajik felç geçiren Song, özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Song'un doktoru, "Fransa'ya götürmek için bir talebimiz oldu. 48 saat içerisinde bunun gerçekleşeceğini sanıyorum" dedi.

Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da için resmi siteden "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
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