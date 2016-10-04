Rigobert Song için kritik bekleyiş

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski kaptanlarından Rigobert Song'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Beyin kanamasının ardından hemorajik felç geçiren Song, özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Song'un doktoru, "Fransa'ya götürmek için bir talebimiz oldu. 48 saat içerisinde bunun gerçekleşeceğini sanıyorum" dedi.
Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da Rigobert Song için resmi siteden "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
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