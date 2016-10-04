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’dan özür dilemeli

Quaresma Atiba’dan özür dilemeli
Beşiktaş yönetimi'nin 'nın üzerine yürüyen 'ya asla ödün vermeyeceği öğrenildi. Yönetimin "Yaptığı hoş değil. Quaresma'nın bir an önce Atiba'dan özür dilemesi gerekir" dediği öne sürüldü.
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