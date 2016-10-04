Podolski’nin kankaları

Poldi, sosyal medyadan resmini paylaştığı balıkçı arkadaşlarıyla haftada birkez buluşup stres atıyor... Çocuğunu yanına alıp balık tutan yıldız oyuncu, çok iyi konuştuğu Türkçesi'yle de herkesi şaşırtıyor...
Türk Telekom Arena'daki 100. maçında Antalyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da herkes Lukas Podolski'yi konuşuyor... Sakatlıktan döndüğü maçta attığı iki golle galibiyeti getiren Alman forvet özel hayatındaki tutumuyla da herkesin takdirini kazanıyor. Poldi'nin Antalya maçından 1 gün önce sosyal medya hesaplarından paylaştığı resim çok konuşulmuştu. Vatandaşlarla zaman geçiren ve tavla oynayan Podolski'nin boş zamanlarında stres attığı yer, diğer futbolcular gibi Reina değil Arnavutköy sahili... Buradaki balıkçılarla çok iyi bir dostluk kuran Alman oyuncu, her vakit bulduğunda soluğu Arnavutköy'de alıyor. Podolski zaman zaman çocuğunu da yanında götürüp vatandaşlarla birlikte balık tutuyor.
ÇOK CANAYAKIN VE ALÇAKGÖNÜLLÜ Podolskı ayrıca çok iyi konuştuğu Türkçesi'yle de herkesi şaşırtıyor... Alman yıldızın sık sık Arnavutköy sahiline geldiğini söyleyen Atilla Seylan, "Balık tutuyor, yürüyüş yapıyor. Bizimle arkadaşmışız gibi oturup tavla oynuyor, çay içiyor. Çok canayakın ve alçakgönüllü. Türkçesi de son derece iyi. Böylesine ünlü bir futbolcunun bu kadar sıcak olması pek alışkın olduğumuz bir durum değil" dedi
ÇAYINI İÇİP TAVLA OYNUYOR Çay tutkusundan bir türlü vazgeçmeyen Podolski, yeni arkadaşlarıyla birlikte tavla oynamayı çok seviyor. Yıldız futbolcu yanında sürekli profesyonel fotoğrafçı da bulunduruyor.
GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA 11'DE OLACAK Antalyaspor önünde ikinci yarının başında oyuna giren ve galibiyeti getiren Podolski uzun süren sakatlığına rağmen fiziki açıdan da çok iyi bir görüntü çizdi. Milli maç arasında esktra çalışarak daha da güçlenecek olan Alman oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak. Teknik direktör Riekerink, Yasin'i yedek kulübesine gönderecek.
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