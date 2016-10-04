Özbek’ten dev müjde

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G.Saray Başkanı Dursun Özbek 50 kadar kulüp üyesi ile bir araya geldi. Özbek Riva ve Florya projelerinden 700 milyon dolar gelir beklediklerini söyledi.
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