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Özbek’ten dev müjde

Özbek’ten dev müjde
G.Saray Başkanı 50 kadar kulüp üyesi ile bir araya geldi. Özbek Riva ve Florya projelerinden 700 milyon dolar gelir beklediklerini söyledi.
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