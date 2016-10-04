Neymar’ı bile solladı!

Bu sezon sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Armindo Bruma, Avrupa'nın en önemli yıldızlarını sollamayı başardı.



YILDIZLARI SOLLADI

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta ortalama 5.2 başarılı dripling yapan Portekizli yıldız, bu alanda Avrupa'nın en iyisi oldu. Middlesbrough formasını giyen Adama Traore ortalama 5 başarılı dripling ile ikinci sırada yer alırken, C.Palace'tan Wilfried Zaha üçüncü oldu. Bruma; Hazard, Robben ve Neymar gibi isimleri de solladı.



SEZONUN REKORU

Öte yandan Bruma, Antalyaspor maçında 11 başarılı dripling yaparak sezonun rekorunu kırdı. Genç yıldız ayrıca iki kilit pas attı.