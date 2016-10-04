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Neymar’ı bile solladı!

Cimbom’un yıldızı , Avrupa’nın en fazla başarılı dripling yapan futbolcusu...

Neymar’ı bile solladı!
Bu sezon sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Armindo Bruma, Avrupa'nın en önemli yıldızlarını sollamayı başardı.

YILDIZLARI SOLLADI
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta ortalama 5.2 başarılı dripling yapan Portekizli yıldız, bu alanda Avrupa'nın en iyisi oldu. Middlesbrough formasını giyen Adama Traore ortalama 5 başarılı dripling ile ikinci sırada yer alırken, C.Palace'tan Wilfried Zaha üçüncü oldu. Bruma; Hazard, Robben ve Neymar gibi isimleri de solladı.

SEZONUN REKORU
Öte yandan Bruma, Antalyaspor maçında 11 başarılı dripling yaparak sezonun rekorunu kırdı. Genç yıldız ayrıca iki kilit pas attı.
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