Neymar’ı bile solladı!

Bu sezon sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakan ArmindoBruma, Avrupa'nın en önemli yıldızlarını sollamayı başardı.
YILDIZLARI SOLLADI Süper Lig'de oynadığı 6 maçta ortalama 5.2 başarılı dripling yapan Portekizli yıldız, bu alanda Avrupa'nın en iyisi oldu. Middlesbrough formasını giyen Adama Traore ortalama 5 başarılı dripling ile ikinci sırada yer alırken, C.Palace'tan Wilfried Zaha üçüncü oldu. Bruma; Hazard, Robbenve Neymar gibi isimleri de solladı.
SEZONUN REKORU
Öte yandan Bruma, Antalyaspormaçında 11 başarılı dripling yaparaksezonun rekorunu kırdı.Genç yıldız ayrıcaiki kilitpasattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.