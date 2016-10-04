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Milli Takım noksan çalıştı

ımız’da Caner, Hakan ve Yunus Mallı idmana katılmadı

Milli Takım noksan çalıştı
A Milli Takım, Ukrayna maçı dün Konya'ya gitti. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda perşembe günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı futbolcular Konya'da kampa girdi.

3 OYUNCU KATILMADI
Ay-Yıldızlı takımın dünkü idmanına izinli olan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı katılmadı. Kulüp takımlarıyla maça çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması yapmakla yetindi.
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