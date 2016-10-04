Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Bağcılar'daki Paralimpik Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Türkoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.
EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMELİ
Burada Fatih Terim ile Arda Turan arasında yaşanan problem hakkında görüşlerini bildiren Türkoğlu."Biri kardeşim biri büyüğüm ama milli formanın önüne kimse geçemez. Şahıslar milli takımın önüne geçemez. İnanıyorum ki bu problem kısa süre içinde çözülecek" diye konuştu.
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