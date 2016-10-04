Lens operasyonu sezon sonu

Fenerbahçe performansından çok memnun kaldığı Lens'in bonservisini devre arasında alma planını gelişen olaylar nedeniyle askıya aldı. Sezon başı Sunderland'dan kiralanan golcü oyuncunun performansı başta Advocaat olmak üzere herkesi mutlu etti. Bu nedenle harekete geçen Sarı-Lacivertli yönetim yıldız oyuncunun bonservisini almak için Sunderland'a teklifte bulundu. Ancak İngiliz kulübü bu teklife yanaşmadı. Sunderland'lı yöneticiler, "Devre arası olmaz sezon sonu görüşelim" cevabını verince Fenerbahçe YönetimiLens'in bonservisini alma isteğini sezon sonuna ertelemek zorunda kaldı.
KÜME DÜŞERSE BONSERVİS ÖDENMEYECEK F.Bahçe Yönetimi'nin bekleme kararı almasındaki başka bir faktörün de ligde son sırada bulunan Sunderland'ın sezon sonunda ligden düşmesi olasılığının olduğu ortaya çıktı. Eğer Sunderland küme düşerse Fenerbahçe bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden alacak. Bu arada Fenerbahçe'de çok mutlu olan Lens'in yönetime, "Burada kalmak istiyorum. Eğer Sunderland ligden düşmese bile beni alın. Fenerbahçe'de olmak istiyorum" dediği öne sürüldü.
LENS HENÜZ SİFTAH YAPMADI
Fenerbahçe'nin Sunderland takımından kiraladığı Lens bu sezon ligde 3 karşılaşmada forma giydi. Hollandalı futbolcu bu maçlarda fileleri havalandırmayı başaramadı.
TAKIMAÇABUKKAYNAŞTI Lens yeni takımına çok çabuk uyum sağlarken takım arkadaşlarıyla kısa süre içinde kaynaştı.
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