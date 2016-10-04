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Keyifli bir maç olsun

F.Bahçe ile yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası için kapışacak. Obradovic ve Perasovic, “Keyifli bir maç olsun” dileğinde bulundu.

Keyifli bir maç olsun
F.Bahçe ile Anadolu Efes yarın 32. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Ankara'da karşı karşıya gelecek. Her iki takımın başantrenör ve kaptanları, basın mensupları ile bir araya geldi. Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic müzelerine bir kupa daha götürmek istediklerini söyledi. Sırp çalıştırıcı; "Avrupa'nın Euroleague'den sonra en değerli liginde oynuyoruz. Bu bilinçle çıkacağımız bu maçtan galip ayrılarak bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz'' diye konuştu. Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Avrupa'nın en iyi liginde oynuyor olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bundan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Herkes için keyifli bir maç olmasını diliyoruz'' diye konuştu.
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