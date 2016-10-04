Keyifli bir maç olsun

F.Bahçe ile Anadolu Efes yarın 32.Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Ankara'dakarşı karşıya gelecek. Her iki takımın başantrenörve kaptanları, basın mensupları ilebir araya geldi. Fenerbahçe BaşantrenörüObradovic müzelerine bir kupa daha götürmekistediklerini söyledi. Sırp çalıştırıcı;"Avrupa'nın Euroleague'den sonra en değerliliginde oynuyoruz. Bu bilinçle çıkacağımızbu maçtan galip ayrılarak bu kupayı müzemizegötürmek istiyoruz'' diye konuştu. AnadoluEfes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Avrupa'nınen iyi liginde oynuyor olduğumuzu belirtmekistiyorum. Bundan büyük mutluluk vememnuniyet duyuyoruz. Herkes için keyifli birmaç olmasını diliyoruz'' diye konuştu.
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