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İşin sırrı mücadelede

İşin sırrı mücadelede
Her maç performansını yükselten Galatasaray'ın bu çıkışı istatistiklere de yansıyor... Antalyaspor maçında 69 kez ikili mücadele kazanan Galatasaray'ın bu konudaki rakamları Beşiktaş derbisinde 53, Rize karşısında 63, Kayseri deplasmanında 23, Akhisar'da 38 ve Karabük maçında 46'ydı. Sezonun ilk maçında 48.4 ve 46 ikili mücadele kazanan Cimbom ligin altıncı haftasına geldiğinde bu oranı yüzde 53.5'e yükseltti ve 69 kez ikili mücadele kazanarak kendi rekorunu kırdı.
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