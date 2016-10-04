  1. Birinci Lig’de favori takım yok
  2. Bandırma sonunda kazandı

Hakemler dikkatli olmalı

Hakemler dikkatli olmalı
F.Bahçe'nin yıldız ismi hakemlerden daha dikkatli olmalarını istedi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Osmanlıspor maçında ağır bir penaltı kararı verildi. 2 puanımıza yazık oldu" dedi.
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