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G.Saray hisselerinden 12 yılın en iyi performansı

G.Saray hisselerinden 12 yılın en iyi performansı
Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri, futbol sezonunun başlangıcı sayılan eylül ayında yatırımcısına yüzde 56 kazandırarak son 12 yılın en iyi aylık performansını gösterdi. eylül kazancı Galatasaray hisseleri, yüzde 55,8'lik artışla eylül ayında en fazla kazandıran hissesi oldu.
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