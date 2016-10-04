Gomez’e tepki arttı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a giden MarioGomez tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşattı. 5 lig maçında ilk 11'de forma giydiği halde bir türlü bekleneni veremeyen Alman futbolcu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Wolfsburg son olarak Mainz ile kendi sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.
BAŞARISIZLIK SEMBOLÜ Alman basını Wolfsburg'un ve Mario Gomez'in gidişini skandal olarak değerlendirdi. Sport 1 de, "Mario Gomez, başarısızlık sembolü haline gelmek üzere" diyerek golcü ismi sert bir şekilde eleştirdi.
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