Gomez’e tepki arttı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a giden Mario Gomez tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşattı. 5 lig maçında ilk 11'de forma giydiği halde bir türlü bekleneni veremeyen Alman futbolcu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Wolfsburg son olarak Mainz ile kendi sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.



BAŞARISIZLIK SEMBOLÜ

Alman basını Wolfsburg'un ve Mario Gomez'in gidişini skandal olarak değerlendirdi. Sport 1 de, "Mario Gomez, başarısızlık sembolü haline gelmek üzere" diyerek golcü ismi sert bir şekilde eleştirdi.