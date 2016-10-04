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Gomez’e tepki arttı

Beşiktaş’tan ayrılarak Wolfsburg’a transfer olan ’in bu hafta da gol atamaması tepkileri artırdı

Gomez’e tepki arttı
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a giden Mario Gomez tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşattı. 5 lig maçında ilk 11'de forma giydiği halde bir türlü bekleneni veremeyen Alman futbolcu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Wolfsburg son olarak Mainz ile kendi sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.

BAŞARISIZLIK SEMBOLÜ
Alman basını Wolfsburg'un ve Mario Gomez'in gidişini skandal olarak değerlendirdi. Sport 1 de, "Mario Gomez, başarısızlık sembolü haline gelmek üzere" diyerek golcü ismi sert bir şekilde eleştirdi.
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