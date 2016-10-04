Düşüyor ve kalkamıyor

Tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birisine imza atan Trabzonspor'un geriye düştüğü maçlardaki sıkıntısı göze çarpıyor.



EN SON BALIKESİR

Süper Lig'de kaybettiği son 8 karşılaşmada gol atamayan Bordo-Mavililer, rakipleri karşısında skor devavantajına düştüğü son 22 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Son olarak 2014-15 sezonunun 29. haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Balıkesirspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, ardından kalesinde ilk golü gördüğü sonraki 22 karşılaşmada 20 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.



BU SEZON DA 4'TE 0

Karadeniz ekibi bu maçlarda kalesinde tam 28 gol gördü. Bu sezon 6 haftada 4 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde aderek, 6 puanla 12'inci sırada yer alan Trabzonspor, geriye düştüğü Gaziantep, Osmanlı, Alanya ve Karabük maçlarından puan çıkarma başarısını gösteremedi.



​ÇOK KIRILGAN BİR TAKIMIZ!

Ersun Yanal yakın çevresine, takımın psikolojik durumundan dert yandı. Tecrübeli hocanın, "Gol yedik mi bunu geri çıkaramıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu noktaya yoğunlaştıracağız. Kırılgan takımız. Bu sorunu çözeceğime inanıyorum" dediği öğrenildi.