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Cimbom artık ikinci sırada!

Cimbom artık ikinci sırada!
'ın Antalyaspor galibiyeti sonrasında iddaa'nın şampiyonluk oranları da değişti. Beşiktaş 2.20'lik oranıyla yine ilk sırada yer alırken, Cimbom 3.00'lük oranıyla 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 3.30'la son sırada yer aldı.
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