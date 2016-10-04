Bizden giden burayı arar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önce Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'yı makamında ziyaret etti. Orman ardından Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışına katıldı. Mario Gomez'in geriye dönüş söylentileri ile ilgili konuşan Orman, "Devre arasına 3 aylık bir zaman var. Bu sürede lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa maçları oynayacağız. 3 ay sonrası için konuşmaya gerek yok. Gomez'le Beşiktaş taraftarının ayrı bir ilişkisi var. Beşiktaş'ın toprağı ayrıdır. Buradaki verimlilik başka yerde olmaz, giden burayı arar. Guti Real Madrid'in kaptanıydı, orayı değil burayı arıyor. Gomez'in önemli hizmetleri oldu. Sosa para kazandırarak gitti. Biz giden oyuncuların başarılı olmasını istiyoruz" dedi.



İKTİDAR OLMAK İSTEYEN GİDER ADAY OLUR

Orman, Karadeniz'in yeniden başkan olduğu seçimin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Beşiktaş'ı yönetme yetkisi olan tek kurum yönetim kuruludur. Divan Kurulu ise istişare kuruludur ve 3 ayda bir toplanarak yönetime tavsiyelerini söyler. Beşiktaş'ta paralel yapılanmaya izin vermem. Burası bir parlamento değil. Burada Beşiktaş'ı yönetmek için mücadele ediyoruz. Beşiktaş'ta iktidar olmak isteyen varsa Genel Kurul'a giderek aday olduğunu söyler" dedi.



ABOUBAKAR'IN SORUNU DİL

Fikret Orman, Aboubakar için yapılan eleştirilere de ilginç bir cevap vererek, "O Fransızca konuşuyor. Diğer arkadaşları İngilizce, Almanca, Portekizce ve İspanyolca konuşuyor. O yüzden de biraz yalnız kalıyor" ifadesini kullandı.



BALTACI'YA FORMA HEDİYE ETTİ

Orman, ziyaret ettiği Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'ya forma hediye etti. Orman ardından Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'ni açtı.