Orman ayrılan oyunculara seslenerek “Bizden giden burayı arar” dedi. Divan Kurulu seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak ise “Beşiktaş’ı sadece yönetim kurulu yönetir. Paralel yapılanmaya izin vermem” diye konuştu.
Beşiktaş Başkanı FikretOrman önce ArnavutköyBelediye BaşkanıAhmet Haşim Baltacı'yı makamındaziyaret etti. Orman ardındanArnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'ninaçılışına katıldı. MarioGomez'in geriye dönüş söylentileriile ilgili konuşan Orman, "Devrearasına 3 aylık bir zaman var. Busürede lig, Şampiyonlar Ligi vekupa maçları oynayacağız. 3 ay sonrasıiçin konuşmaya gerek yok. Gomez'leBeşiktaş taraftarının ayrı birilişkisi var. Beşiktaş'ın toprağı ayrıdır.Buradaki verimlilik başka yerdeolmaz, giden burayı arar. Guti RealMadrid'in kaptanıydı, orayı değilburayı arıyor. Gomez'in önemli hizmetlerioldu. Sosa para kazandırarakgitti. Biz giden oyuncuların başarılıolmasını istiyoruz" dedi.
İKTİDAR OLMAK İSTEYEN GİDER ADAY OLUR Orman, Karadeniz'in yeniden başkan olduğu seçimin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Beşiktaş'ı yönetme yetkisi olan tek kurum yönetim kuruludur. Divan Kurulu ise istişare kuruludur ve 3 ayda bir toplanarak yönetime tavsiyelerini söyler. Beşiktaş'ta paralel yapılanmaya izin vermem. Burası bir parlamento değil. Burada Beşiktaş'ı yönetmek için mücadele ediyoruz. Beşiktaş'ta iktidar olmak isteyen varsa Genel Kurul'a giderek aday olduğunu söyler" dedi.
ABOUBAKAR'IN SORUNU DİL
Fikret Orman, Aboubakar için yapılan eleştirilere de ilginç bir cevap vererek, "O Fransızca konuşuyor. Diğer arkadaşları İngilizce, Almanca, Portekizce ve İspanyolca konuşuyor. O yüzden de biraz yalnız kalıyor" ifadesini kullandı.
BALTACI'YA FORMA HEDİYE ETTİ Orman, ziyaret ettiği Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'ya forma hediye etti. Orman ardından Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'ni açtı.
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