  1. Hakemler dikkatli olmalı
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Bandırma sonunda kazandı

Bandırma sonunda kazandı
TFF Birinci Lig'e bu sezon yükselen , ilk galibiyetini Manisaspor'u 4-0 mağlup ederek aldı. Bandırmaspor, bu hafta Manisaspor'u dört farklı mağlup ederek büyük moral yakaladı. Bandırmaspor'un iyi bir ekip olduğunu ifade eden Teknik Direktör İsmail Ertekin, "En kısa sürede toparlanıp üst sıralara çıkacağız. Bu maçta dört golü değişik futbolcuların atması oldukça sevindirici" dedi.
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