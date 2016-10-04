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Attığım gol bana moral verdi

Attığım gol bana moral verdi
Osmanlıspor önünde fileleri sarsan attığı golün kendisine moral verdiğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Çok daha iyi olacağım" diye konuştu.
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