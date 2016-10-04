  1. Rigobert Song için kritik bekleyiş
  2. Düşüyor ve kalkamıyor

Akhisar’a Ndoye’yi hazırlıyor!

Akhisar’a Ndoye’yi hazırlıyor!
Gol yollarında büyük sıkıntı çeken Trabzonspor, Dame Ndoye'ye sarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon hiç forma şansı vermediği yıldız futbolcuyu Akhisar Belediye maçına hazırladığı öğrenildi. Ndoye'nin de forma giyme konusunda oldukça hırslı olduğu belirtiliyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar