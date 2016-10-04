Akhisar’a Ndoye’yi hazırlıyor!

Gol yollarında büyük sıkıntı çeken Trabzonspor, Dame Ndoye'ye sarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon hiç forma şansı vermediği yıldız futbolcuyu Akhisar Belediye maçına hazırladığı öğrenildi. Ndoye'nin de forma giyme konusunda oldukça hırslı olduğu belirtiliyor.