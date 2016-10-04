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7 bela

Galatasaray Jan Olde ile son 7 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Cimbom en son 2009-2010’da 7 haftada 14 puan toplamıştı.

7 bela Riekerink
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-1 yenerek namağlup şekilde zirve yarışını sürdüren Galatasaray 6. haftalar itibarıyle son 7 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Sarı-Kırmızılılar teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde son yılların en başarılı performanslarından birini sergiliyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak hanesine 14 puan yazdırdı.

2009-10'DA 14 PUAN
Cimbom ligde 2009-10 sezonunda ilk 6 haftayı yenilgisiz geçerek 18 puan kazanan G.Saray, sonraki 6 sezonda 14 puana ulaşamamıştı.

​RİEKERİNK'LE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Jan Olde Riekerink yönetiminde çıktığı son 10 resmi karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Sarı-Kırmızılı ekip, idaresindeki bu 10 maçtan 8 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı
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