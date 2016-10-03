Ve Caner Milli Takım’da

A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya KupasıElemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda maçlarıiçin 30 Eylül'de açıklanan aday kadrodayer alan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım,nükseden sakatlığı sonucuartan ağrıları nedeniylekadrodan çıkarıldı. HasanAli Kaldırım'ın yerineBeşiktaş'tan Caner Erkin aday kadroyadahil edildi. A Milli Takım, 3 Ekim Pazartesigünü Konya'da toplanacak. Türkiye ilk maçını6 Ekim'de Konya'da Ukrayna ile ikincimaçını 9 Ekim'de deplasmanda İzlanda ileoynayacak.
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