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Ve Caner Milli Takım’da

Hasan Ali Kaldırım’ın nükseden sakatlığı nedeniyle A, Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Caner, Arda, Burak, Selçuk ile birlikte aday kadorya çağrılmayanlar arasındaydı.

Ve Caner Milli Takım’da
A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda maçları için 30 Eylül'de açıklanan aday kadroda yer alan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, nükseden sakatlığı sonucu artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Beşiktaş'tan Caner Erkin aday kadroya dahil edildi. A Milli Takım, 3 Ekim Pazartesi günü Konya'da toplanacak. Türkiye ilk maçını 6 Ekim'de Konya'da Ukrayna ile ikinci maçını 9 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacak.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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