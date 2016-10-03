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Turkcell Gelibolu’ya 6 bin kişi katıldı

Barış temalı ’na katılım yüksek oldu

Turkcell Gelibolu’ya 6 bin kişi katıldı
Türkiye'nin barış temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu 6 bin kişinin katılımıyla tarihi Gelibolu yarımadasında koşuldu. 42 km'lik parkurda erkeklerde Deja Bruse, kadınlarda ise Şirin Mete Kılıç 1. oldu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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