  1. Buz gibi zafer

Şampiyon korkuttu

Dünya Motosiklet Şampiyonumuz , Fransa’daki yarışta kaza geçirdi. Motosikletten düşen Sofuoğlu, ezilmekten kıl payı kurtuldu

Şampiyon korkuttu
Milli gururumuz Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 10'uncu ayağında kaza geçirdi. Kawasaki Puccetti takımı pilotu Sofuoğlu, ilk sıradan başladığı yarışta üstünlüğünü uzun süre korudu. Lider götürdüğü mücadelede bitime 8 tur kala virajı alamayıp, motosikletten düştü. Bir süre sürüklenen Kenan Sofuoğlu'nun motosikletine bir başka yarışçı çarptı.

KESKİN VİRAJI ALAMADI
Şans eseri savrularak diğer motosikletin altında kalkmaktan kurtulan Sofuoğlu, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Ekibi hemen pist kenarına koşarken, milli sporcunun kazayı ufak sıyrıklarla atlatması herkese rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan uzun süre liderliğini koruduğu yarışta Sofuoğlu yarış dışı kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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