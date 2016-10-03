Şampiyon korkuttu

Milli gururumuz Kenan SofuoğluDünyaSupersport Şampiyonası'nın Fransa'daki10'uncu ayağında kaza geçirdi. KawasakiPuccetti takımı pilotu Sofuoğlu, ilksıradan başladığı yarışta üstünlüğünüuzun süre korudu. Lider götürdüğümücadelede bitime 8 tur kala virajıalamayıp, motosikletten düştü. Birsüre sürüklenen Kenan Sofuoğlu'nunmotosikletine bir başka yarışçı çarptı.
KESKİN VİRAJI ALAMADI
Şans eseri savrularak diğer motosikletin altında kalkmaktan kurtulan Sofuoğlu, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Ekibi hemen pist kenarına koşarken, millisporcunun kazayıufak sıyrıklarlaatlatması herkeserahat bir nefes aldırdı. Öte yandan uzun süre liderliğini koruduğu yarışta Sofuoğlu yarış dışı kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.
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